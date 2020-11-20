وفد وزارة الثقافة يزور الكنيسة الأثرية بجبل الطير بالمنيا



وأثنى الوفد على جهود الوحدة والمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية فى تطوير الموقع الاثرى للظهور بالمظهر اللائق عالميا.



ومن ناحيته أكد محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط على اهتمام الدولة بتطوير المواقع الأثرية والدينية خاصة بعد إدراج الموقع ضمن المسار العالمى لرحلة العائلة المقدسة.



زار وفد من وزارة الثقافة الكنيسة الأثرية بدير جبل الطير بسمالوط وذلك ضمن خطة الدولة للتعريف بالمنطقة الأثرية وتسويقها داخليا وخارجيا بحضور ممثلي مطرانية سمالوط.