إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تمكنت حملة مكبرة من إحباط ترويج 32.5 طن مخللات غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي، في بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وتقرر غلق المعمل.

واوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المضبوطات تشمل 30 برميل جزر مخلل زنه البرميل 80 كيلو بالاضافة الى 30 طن جزر غير صالحة بابار التخليل

وأضاف أن المحاضر المحررة بسبب وجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، لوجود بيارة صرف صحى امام بوابة المصنع، وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمصنع المشار اليه.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق معمل لتصنيع وبيع مخللات بمدينة بنى عبيد لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ويعلن عن ضبط 32.5 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأحال محافظ الدقهلية 5 محاضر مخالفات للمصنع للنيابة العامة لاعمال شئونها، وجاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن حملة التفتيش والرقابة الميدانية لمديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.


إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية
إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية
إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية
إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

01:40 م

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»