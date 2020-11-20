إحباط ترويج 32,5 طن مخللات فاسدة في الدقهلية

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تمكنت حملة مكبرة من إحباط ترويج 32.5 طن مخللات غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي، في بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وتقرر غلق المعمل.



واوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، أن المضبوطات تشمل 30 برميل جزر مخلل زنه البرميل 80 كيلو بالاضافة الى 30 طن جزر غير صالحة بابار التخليل



وأضاف أن المحاضر المحررة بسبب وجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وعدم توافر الاشتراطات الصحية، لوجود بيارة صرف صحى امام بوابة المصنع، وعلى الفور وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمصنع المشار اليه.



وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق معمل لتصنيع وبيع مخللات بمدينة بنى عبيد لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ويعلن عن ضبط 32.5 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأحال محافظ الدقهلية 5 محاضر مخالفات للمصنع للنيابة العامة لاعمال شئونها، وجاءت تصريحات وقرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشأن حملة التفتيش والرقابة الميدانية لمديرية الصحة بالدقهلية.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.





