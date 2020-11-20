أحمد جمال سعيد يوجه رسالة رومانسية لزوجته ويعلق: "حب عمري"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد جمال سعيد جمهوره جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 



وظهر أحمد بالصورة برفقة زوجته من إحدى السهرات ، ووجه لها رسالة رومانسية وكتب : حب عمري وزميلة الكفاح والرحلة. 


وعلق أحد المتابعين وكتب : ايه القمرات دول ما شاء الله عليكم بجد.



وفي سياق آخر، يُشارك أحمد جمال سعيد حاليًا في مسلسل "بيت الطالبات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.



والجدير ذكره أن أحمد جمال يواصل تصوير مشاهده في فيلم "قبل الأربعين" ، والتي تدور أحداثه حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

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