بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد بمنخفض جوي بينما باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس لطيف على أغلب البلاد فيما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي أغلب البلاد بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة بأمطار متوسطة علي بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية-..)، وأمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية "مطروح-الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، وامطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر كما تكون الرياح نشطة علي السواحل الشمالية وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 22 لعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

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