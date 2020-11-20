أمطار غزيرة تضرب البحيرة ومحاولات لكسح المياة المتراكمة (صور)

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفورى لرفع أى تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.



ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدميه ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والأسعاف، بضرورة الإلتزام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة.



وذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاحتماليه تعرض البلاد لحالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية وإحتمالية سقوط أمطار متوسطة وفقا لتنبؤات هيئة الارصاد الجوية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



حيث يتم إلغاء كافة الأجازات وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، وتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارنة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، ومتابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف.



بالإضافة إلي مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.



وكذا مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظأ على الأرواح والممتلكات، ومراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير الأمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، والتنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.



كما يتم التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة، والتأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، والمتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، ونشر تحذيرات توعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة، وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة او المنخفضة فى حالة الامطار الغزيرة او السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين.