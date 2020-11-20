أخبار البورصة .. بورصة النيل تسجل قيم تداول بحوالي 27.4 مليون جنيه خلال أسبوع

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:52 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل، قد سجلت قيمة تداول بنحو 27.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 67.2 مليون ورقة منفذة على 2645 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 51.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.48%.


ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 749.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 113.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 188.8 ألف عملية.

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