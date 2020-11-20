مياه الأمطار تحاصر شوارع ومستشفيات الإسكندرية.. وتحذيرات من كارثة (صور)



ففي ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة شرق، تسببت مياه الأمطار في توقف حركة المرور، حيث إرتفع منسوب المياه ولم تتمكن شنايش الأمطار من إستيعاب كميات المياه التي سقطت خلال 7 ساعات متواصلة.



وفي منطقة نجع العرب غرب، أدت مياه الأمطار إلى غرق الشوارع الداخلية بالمنطقة وخاصة شارعي صفر وواحد، وتسبب ذلك في غرق عدد من منازل المواطنين نتيجة لإنخفاض مستواها عن سطح الأرض، وسط إستغاثات للأجهزة المسؤولة للتعامل مع الأزمة.



وفي منطقة اللبان إنهارت أجزاء من عقار بحارة الطويلة، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على المحافظة.



من جانبه تحرك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار في نطاق حى الجمرك بالإسكندرية حتى سقف الدور الأرضي.



ولم يختلف الحال في طريق كورنيش الإسكندرية، حيث تسببت مياه الأمطار الغزيرة في غرق الطريق وتحديدا بمنطقة الشاطبي أمام مكنبة الإسكندرية، مما تسببت في إعاقة الحركة المرورية، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بسياراتها ولودر لكسح وشفط المياه.



كما تسببت المياه في ظهور تجمعات بمحيط مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج، في ظل إستغاثات من المواطنين بتدخل الأجهزة المسؤولة لرفع المياه حفاظا على حياتهم وحياة المرضى.



من جانبه أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم.



وأشار إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.



وتابع أن أعمال سحب المياه لازالت مستمرة بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة بالإسكندرية.



وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع، إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.





كما تهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى، وتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:



• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.



• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.



• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.



• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.



• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.



• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

تتعرض محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، لحالة الطقس السيئ مع سقوط أمطار غزيرة، تسببت في غرق العديد من الشوارع والميادين، وسط حالة طوارئ قصوى إتخذتها المحافظة للتعامل مع الأمر.