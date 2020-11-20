383.7 مليون جنيه مبيعات"الأجانب" بالبورصة خلال أسبوع واحد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المستثمرون الأجانب قد سجلو  صافي بيع بالبورصة ، بقيمة 383.7 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي وذلك بسبب ميلهم الي الإستثمار في الملذات الأمنة وسط جائجة كورونا الراهنة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.6%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين نسبة 76.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.4%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 14 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.04 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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