إزالة 10 حالات تعدِ في المهد علي مساحة 1375 متر مربع بالبحيرة (صور)

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مراكز "الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود"، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.



أسفرت تلك الحملات عن إزالة عدد 10 حالات تعدى في المهد على مساحة 1375 متر مربع، عبارة عن إزالة عدد 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1120 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور ارضي، وإزالة حالة تعدي بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت.



كما تم إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 متر مربع خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر ببدر، كما تم تنفيذ قرار إزالة فورية للدور الاول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بايتاي البارود.