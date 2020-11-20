



طريقة الاستعلام عن أسماء المستحقين بمنحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية من خلال رابط (وزارة القوى العاملة)





الاستعلام عن أسماء المستحقين بمنحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية يشهد محرك البحث ارتفاع كبير من قبل المواطنين للإستعلام عن أسماء الأشخاص المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامننا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كلف بها وزارة القوى العاملة بصرف 500 جنية لمدة ثلاث شهور لكل دفعة للعاملين باليومية وأصحاب الدخل المنخفض.





أسماء مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة 2020

بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي تسبب في تدهور الحياة الإقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على عمال اليومية الغير منتظمين في أعمالهم، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح العمالة منحة للعمالة الغير منتظمة 500 جنية لمدة 3 أشهر، وبناء على ذلك قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل بالمنحة العمالة الغير منتظمة، ولضمان استمرار الصرف للدفعات يتم تحديث البيانات.





رابط استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

أتاحت وزارة القوى العاملة رابط الكتروني للمستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية للدخول علية للإستعلام عن أسماء المستفيدين أو موعد الصرف للدفعات ( اضغط هنا ).



