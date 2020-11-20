مران تكتيكي لسيراميكا كليوباترا في معسكر الإسماعيلية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا داخل ملعب فندق الإقامة، خلال المعسكر المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.


وشمل المران جلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا مع اللاعبين، ثم بعض التدريبات البدنية، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريب خططي وتكتيكي، احتوى على تنفيذ بعض الجمل الفنية وكيفية التحرك داخل الملعب.


ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي وديا على ملعب الدراويش، في الثالثة عصر غد السبت، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى في اليوم التالي أمام الاتصالات بالسادسة مساءً، على ملعب فندق إقامة الفريق.


وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، استعدادًا للموسم الجديد

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