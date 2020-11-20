نتاج ورشة اعداد الممثل لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وتوزيع شهادات علي الشباب المشاركين بحضور الدكتور علاء قوقة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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في إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم اليوم حفل توزيع شهادات المشاركة في ورشة التمثيل التي أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، و مدير المهرجان د. انجي البستاوى، ومدرب الورشة د. علاء قوقة والفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان .


من جانبه أكد مدرب الورشة وأستاذ التمثيل د. علاء قوقة أن الورشة كانت صعبة على المتدربين، ولكنهم حاولوا إنجاز التدريبات بنجاح خلال ثلاث أيام فقط.


وأضاف قوقة قائلا: "أنا فخور بأن استجابات متدربي الورشة كانت الأسرع في تاريخ كافة الورش التدريبية التي قدمتها من قبل، وأنا سعيد بتلك النتيجة التي توصلنا إليها" ، واستطرد: "سأظل على تواصل دائم مع المتدربين طوال الوقت للإجابة على تساؤلاتهم ودعمهم وتقديم بعض التدريبات المصورة لهم".

بينما وجهت مدير المهرجان د. انجي البستاوى الشكر لمدرب الورشة د. علاء قوقة الذي قدم كل ما في وسعه للمتدربين، وأضافت أن تقليص أيام الورشة هذا العام يرجع للظروف التي يمر بها العالم.

وأشار المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان أن تقليل عدد المشاركين في الورشة كان مقصودا بهدف تقليل الاحتكاك وتنفيذ لقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية حفاظا على الصحة العامة.

وتضمنت شهادات المتدربين الأسماء الآتية: غادة صفوت عبد الله، على أيمن إبراهيم، شروق سمير، محمود يحيى حسنى، مازن عاطف محمد، مايكل مجدى، شادى إبراهيم الحسيني، محمود صالح، عدلان عبد المنجي والروسية آنا في مينوشكا.

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