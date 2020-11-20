تحيا مصر: نستعد لتسجيل رقما جديدا في موسوعة جينيس (فيديو)

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن دخول الصندوق موسوعة جينيس كان تتويجا لكل المراحل بها، منذ أن دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تأسيسه وإلى اليوم.





وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن التعاون يؤتي ثماره يبوما بعد يوم، كما أن الأدوار التي يقدمها الصندوق تزيد بشكل دائم ومستمر.





وحول الإجراءات التي قام بها الصندوق لكي يسجل القافلة الإنسانية الأكبر التي أطلقها في موسوعة جينيس، قال المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: "في مايو الماضي نظمنا قافلة أصغر من هذه القافلة وكان قوامها نحو 300 ألف كرتونة مواد غذائية، وكنا حريصين على توزيع هذه المواد خلال شهر رمضان ولم نأخذ إجراءات التسجيل".





وتابع: "بعدما نشر الإعلام الأخبار عن هذه القافلة اهتمت إدارة الموسوعة وتواصلت معنا، وكلف الرئيس السيسي الشهر الماضي بتكثيف جهود الصندوق، وهو ما دفعنا إلى تنظيم أكبر قافلة للاستعداد للفصل الشتاء ونسقنا مع موسوعة جينيس لمعرفة الإجراءات التي يمكننا بها أن نحقق رقمين قياسيين لم يسبقنا إليهما أي بلد في العالم، من خلال إطلاق أكبر قافلة للدواجن وأكبر قافلة بالتبرع بالمواد الغذائية".





وواصل: "بعد ساعات من الآن نستعد لتنفيذ محاولة رسمية لتسجيل رقم جديد وتحطيم رقم كان مسجلا في هولندا وهو تنظيم أكبر مسيرة شاحنات تبرع على مستوى العالم بطول 3.2 كم".





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وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، مقطع فيديو يستعرض لحظة إعلان دخول صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم.



