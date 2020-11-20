ليدز يونايتد يجدد تعاقده مع نجم الفريق حتى عام 2024

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد المدافع الهولندي باسكال ستريك اليوم الجمعة ، يظل بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2024 .









وكان ستريك /21 عاما/ قد انضم إلى ليدز يونايتد قادما من أياكس الهولندي في يناير 2018، وخاض مع الفريق خمس مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.









كذلك وقع الهولندي الآخر تشارلي كريسويل أمس الخميس عقدا جديدا لمدة عامين ونصف العام، ليظل ضمن صفوف ليدز يونايتد حتى عام 2023 .