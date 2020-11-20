إدارة ترامب تختار حاخام لترؤس الصندوق الاستثماري "لتعزيز السلام العربي الإسرائيلي"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:45 م
ترامب
ترامب
وكالات
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اختارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحاخام أرييه لايتستون، لترؤس الصندوق الاستثماري الذي يهدف إلى "تعزيز السلام العربي الإسرائيلي"، "صندوق إبراهيم".

 

وذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن لايتستون (40 عاما)، وهو كبير مستشاري السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لديه خلفية في المنظمات اليهودية غير الربحية، بما في ذلك الاتحاد الأرثوذكسي والمجلس الوطني لشباب الكنيس. وهو المدير التنفيذي السابق لشركة "Shining Light"، التي ترسل مساعدات لجماعات يمينية في إسرائيل.

 

ويعتبر قريبا من دائرة المستشارين اليهود لترامب، كما ترأس في وقت سابق من هذا العام حفل زفاف كبير مستشاري ترامب لشؤون الهجرة، ستيفن ميلر، وكيت والدمان، مساعدة نائب الرئيس مايك بنس، الذي أقيم في فندق ترامب الدولي.

 

وتعتبر إدارة ترامب أن لايتستون لديه خلفية تجارية وشارك في صفقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان، وهو الشخص المناسب لهذا الدور.

 

ويعتبر الصندوق ثمرة اتفاقيات التطبيع الأخيرة، بين إسرائيل والإمارات والبحرين. وسيكون أحد مشاريع الصندوق الأولى، تحديث نقاط التفتيش التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية للعبور إلى إسرائيل.

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