الطالع الفلكى الجُمعَه 20/11/2020..سُنَّة كَوْنِيَّة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 11 هاتُور قبطى ، 20 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 5 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إيه الكلام السُّوقِي بتاعك ده يا جدع إنتا؟ إوعا.(محمّد عوض من فيلم مجانين بالوراثة-1975)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المُشترى ينتقل للجدى- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المُشترى من بُرج القوس لبُرج الجدى فى التّاسعة و50 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الدّلو فى السّابعة و 50 دقيقة مساء 20 نوفمبر 2021 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 15 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان (ينتقل للعقرب 28 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان (تنتقل للعقرب فى 11 ديسمبر)

(القمر) ------ فى الجدى (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)





المُشترى كوكب يرمز للحظ السعيد والمكانة الإجتماعية الراقية وكريمة المُجتمع ، يمكث فى كل برج سنة واحدة فقط ليعود لنفس البرج بعد 12 سنة ، يحكم بُرجين (القوس ، الحُوت) وبرج قوّته السّرطان وبُرج ضعفه الجدى ، وعلى ذلك فقد حلّ ضيفاً فى بُرج ضعفه الجدى ليجد خصمه اللدود زحل حاكم الجدى متواجداً فيه والذى يرمز للعمل الجاد والصبر ، خلال تواجد المُشترى فى بُرج الجدى (رُبّما) إنخفضت المُصادفات السعيدة أو المرونة فى بعض جبهات الحياة ليحل بدلاً عنها الإلتزام بالرّوتين والنظام والقانون واتباع الطريق الصعب لكنه الآمِنْ ، من وجهة نظر إيجابيّة فـ(قد) تدخل الحظوظ السعيدة/المُشترى بعد طول إنتظار على من يعملون فى المهن البسيطة أو الترقيات للموظّفين مِمّن ينتظرون ترقيات درجتهم الوظيفيّة (الجدى يرمز للتسلسل الوظيفى الهرمى) ، كما أنّ النصيحة المُهمّة بالحفاظ على مكانتنا الإجتماعية الراقية/المُشترى بالإبتعاد عن الدّهماء والمشبوهين أو بمن لايتمتعون بنفس المستوى الثقافى أو التعليمى أو الإجتماعى معنا فنتسبب دون قصد بإثارة غيظهم ورغبتهم فى الإنتقام منّا دون سببٍ واضح كنموذج عادل إمام بفيلم حتى لايطير الدخان ، أو التورّط فى علاقة عاطفيّة غير مُناسبة كنموذج يحيى شاهين بفيلم ملكة الليل أو سُعاد حسنى بفيلم الإختيار ، فبعد أن تصل لغايتك و تخمد شهوتك تبدأ بالتفكير بعواقب عنادك (الجدى ترابى) والتى/العواقب رُبّما لايُمكنك إصلاحها كنموذج محمود ياسين بفيلم عالم وعالمة أوفريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرجال، فاختلاف الدرجات سُنّة كونيّة ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة النَجمة لُبنى عبد العزيز فكل عام وهِىَ بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم لُبنى عبد العزيز و الإسم لُبنى حامد عبد العزيز ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(مطاردنفر)،(دنفركلورادو)،(عصبى للغاية)،(إمرأة تبتسم)،(روحٌ شُجاعَة)،(تاج أبيض)،(سنُووايت/حسناء الجليد)،(الحقوق المدنيّة)،(شمسٌ بازغة) ،(يوم العشّاق فلانتايْن)،(فاكهة مُحرّمَة)،(بزوغ عشتار)،(أوامر عشتار)،(أكسيرالحياة)،(بركان غاضب/نَشِط)،(لحظة حُبّ)، (ملكة الرمال البعيدة/ ملكة من الرّمال البعيدة)، (صلاةٌ صافية/خاشعة).





*قرينتها الفلكيّة

الفنانة برلنتى عبد الحميد رَحِمَهَا الله والتى وُلدت معها فى نفس اليوم والشهر والسنة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة برلنتى عبد الحميد مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات توجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(مصدوم وحزين)،(الدّائرة الذهبيّة/الصّفوَة)،(معرفة باطنيّة/تصوّف)،(إصابة الكاحل)،(أنثى صامدة)،(حظّ سعيد).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الثور: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: إن وجدت نفسك فى موقف تراخِ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة وتلك التى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.





برج الأسد: التحكم بتسلّط فى كل صغيرة وكبيرة فى المنزل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الجميع يحتاج لمساحته الخاصة وتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.





برج العذراء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج الميزان: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحدهم يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج العقرب: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ، لا تنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب ، ولو هاتفياً.





برج القوس: تَحَاشَ الدّخول فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الجدى: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الدّلو: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.







