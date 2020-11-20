وزير من خارج حزب "الليكود" بديلا لنتنياهو أثناء التخدير

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:30 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفحص تنظير القولون التشخصي، ولأن الفحص أجري تحت التخدير، فإن نتنياهو اضطر لتعيين خليفة له في المنصب، إلى حين انتهاء العملية.


وناب عن نتنياهو (71 عاما) وزير الدفاع بيني غانتس خلال عملية الفحص. ويعتبر غانتس أيضا الرئيس البديل للحكومة الإسرائيلية، وهو منصب تم استحداثه خصيصا، كمخرج من أكبر أزمة سياسية عصفت في إسرائيل منذ تاريخها، لعدم حسم 3 معارك انتخابية متتالية. وأتاح استحداث المنصب، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحكومة طوارئ بسبب كورونا.

 

وهذه المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، التي يستبدل نتنياهو في منصبه وزير من خارج حزبه "الليكود".

 

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن "فحص جهاز نتنياهو الهضمي مر بنجاح"، مشيرا إلى أنه "عثر خلال الفحص على بوليبين في القولون، تمت إزالتهما بشكل كامل"، مؤكدا أن "حالة نتنياهو ممتازة، وأنه عاد إلى عمله كالمعتاد".

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نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بيني جانتس

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