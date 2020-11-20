الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتتوقع ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما تزيد الإحساس ببرودة الطقس هناك يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى نشاط الرياح الغربية على الصحراء الغربية وتزداد سرعتها مع الهبات مثيرة للرمال والاتربة، تصل إلى شمال الصعيد، موضحة أن طقس اليوم هو ذروة عدم الاستقرار، من حيث سقوط الأمطار على شمال البلاد ونشاط الرياح أيضًا.



ويشهد اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.



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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.



طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.



بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في نخل الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى