"تغير المناخ" يكشف تفاصيل موجة عدم الاستقرار الجديدة (فيديو)

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الشتاء لم يدخل مصر حتى الآن، حيث يبدأ في 22 ديسمبر من كل عام، ومن ثم فإننا مازالنا في فصل الخريف.





وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن فصل الخريف من الفصول المهادنة، وكان فصلًا متدرجًا ينقل الجو من الصيف إلى الشتاء، لكن ما هو موجود الآن فهو عبارة عن تقلبات الطقس المتلاحقة بمناطق شمال مصر بالتحديد بدء من أقصى الساحل الشمالي الغربي والسلوم ومطروح امتدادا على طول شمال الجمهورية حتى الوصول إلى شمال السيناء.





وتابع رئيس مركز معلومات تغيير المناخ: "من المتوقع أن تشهد البلاد حالة أخرى من عدم الاستقرار بدأت فعليا من فجر اليوم، على مناطق من مطروح والإسكندرية، وفي صباح اليوم شهدت أطراف الإسكندرية ومناطق من الساحل الشمالي أمطارًا غزيرة بسبب وجود منخفض اتجاهه من الغرب إلى الشرق".





وأردف، أن هذا المنخفض سيبدأ الانتقال شرقًا، إذ أنه موجود الآن على مناطق الساحل الشمالي والإسكندرية وسيتجه صوب شمال البحيرة وإدكو ورشيد، إذ شهدت المنطقة الاخيرة قبل قليل سقوط كميات من الأمطار، بعدها سينتقل المنخفض إلى كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وفي نهاية اليوم ينتقل إلى مناطق من شمال سيناء.





وواصل: "هذه المنخفض فيه كميات أمطار من متوسطة إلى غزيرة، والأمطار الغزيرة فهي كميات كبيرة تهطل لفترة قصيرة وذلك في صورة زخات، وهذه الكميات تستدعي الحرص في التنقل، وقد تتوغل الأمطار داخل الدلتا مثل المنصورة أو أطراف القاهرة الكبرى في صورة خفيفة أو في صورة سحب كثيفة".





ولفت، إلى أن الحدث الأهم في هذه الفترة هو الانكسار الواضح في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، لدرجة أنها ستلامس 14 درجة مئوية لأول مرة بعد انتهاء الشتاء الماضي، وسيكون الجو دافئًا في النهار، مشددًا على أن الملابس الخفيفة لا تناسب درجات الحرارة ليلًا أو في الصفحات الباكر.





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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بـ حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.





طقس الجمعة ليلًا





- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس بارد على السواحل الشمالية.





- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.





- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس: