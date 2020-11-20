الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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وافق المدرب البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، على رحيل صانع ألعاب الفريق مصطفى فتحى خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


واستقرت إدارة القلعة البيضاء على رحيل مصطفى فتحي، هذا الصيف معارا لفريق بالدوري المصري لكنها ترفض البيع النهائي للاعب، وذلك لضمان مشاركة صاحب الرقم 14 بصورة مستمرة بعدما عانى من قلة اللعب خلال هذا الموسم.


ويرى باتشيكو أن الخطوط الأمامية فى الزمالك بها تكدس كبير، ما يصعب من فرص مشاركة اللاعب بالموسم الجديد.


ويعاني مصطفى فتحى بين الحين والآخر من إصابات كثيرة، ويمتلك أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك.


كما تلقى فتحي 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.


يذكر أن مصطفى فتحي لم يشارك كثيرا خلال الموسم الجاري مع نادي الزمالك بسبب إصابته في غضروف الركبة وتألق عدة لاعبين في مركزه.

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