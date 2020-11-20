منتخب السويس ينهى معسكر بالإسماعيلية ويواجه منتخب الشباب وديا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس منتخبنا الوطني للشباب، وديا مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات دوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة.

واختتم منتخب السويس معسكر الإسماعيلية أمس والذي استمر لخمس أيام، خاض فيها وديتين الأولى أمام كهرباء الاسماعيلية حقق فيها الفوز بهدفين نظيفين، وفي المواجهة التانية تعادل أمام فريق العبور القاهري سلبيا، والغيت ودية بلدية المحلة نظرا لضيق الوقت.

يذكر ان منتخب السويس يواجه نظيرة فريق بورتو السويس، على استاد السويس الجديد، في أولى منافسات دوري القسم التانى والمقرر انطلاقه 25 نوفمبر المقبل.

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