النقل العام: كارنيه مجانا لكبار السن لن يشمل الأتوبيسات المكيفة (فيديو)

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إن القيادة السياسية وجهت بالتخفيف عن كبار السن وبخاصة من تزيد أعمارهم عن 60 سنة تقديرًا للمجهود الذي بذلوه طيلة الأعوام الطويلة الماضية.





وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه جرى تخصيص 4 أماكن لاستخراج كارنيهات لركوب أتوبيسات الهيئة مجانًا، وهي العباسية والعتبة والمظلات والجيزة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل العام تخدم منطقة القاهرة الكبرى كلها التي تتكون من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة.





وتابع، أنه لكي يحصل كبار السن على الكارنيهات يجب أن يقدموا بطاقة رقم قومي محدثة وصورتين شخصيتين، مع التوجه إلى الأماكن الأربعة ليحصلوا على الكارنيه بعد أسبوع من تقديم ما هو مطلوب منهم: "سيستطيعون ركوب 3000 أتوبيس تابع للنقل العام مجانا، باستثناء الأتوبيسات المكيفة وقد قدمنا تخفيضًا بواقع 50% من قيمة كارنيه الاشتراك المخفض 50% سلفًا، كما يجدد الكارنيه سنويا".



