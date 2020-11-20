من داخل الجيم.. أحدث ظهور لعاصي الحلاني عبر إنستجرام

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر منها من داخل الجيم، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل جمهوره ومحبيه.



يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

أخبار تهمك

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 18 ساعة

الريال وبرشلونة والإنتر.. صراع ثلاثي على ضم نجم ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

11:31 ص

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

12:04 م

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»