مجلس مدينة كفر شكر يعلن عقد لقاء جماهيري كل أسبوع للمواطنين

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الجمعة، عقد لقاء جماهيري للمواطنين محدود بالمركز والمدينة، يوم الأربعاء من كل إسبوع فى حدود حضور 15 مواطن الذين لديهم مشكلات بهدف فحصها من قبل المسئولين المختصين وحلها فورا طبقا للقانون.





وقال رئيس المركز والمدينة، في بيان له اليوم، أنه جرى مراعاة تحديد أعداد الحضور بهدف سهولة تطبيق التباعد الاجتماعى بين الحاضرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



