مجلس مدينة كفر شكر يعلن عقد لقاء جماهيري كل أسبوع للمواطنين
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:51 ص
محمد ضوه
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أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الجمعة، عقد لقاء جماهيري للمواطنين محدود بالمركز والمدينة، يوم الأربعاء من كل إسبوع فى حدود حضور 15 مواطن الذين لديهم مشكلات بهدف فحصها من قبل المسئولين المختصين وحلها فورا طبقا للقانون.
وقال رئيس المركز والمدينة، في بيان له اليوم، أنه جرى مراعاة تحديد أعداد الحضور بهدف سهولة تطبيق التباعد الاجتماعى بين الحاضرين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وناشد رفعت، جموع المواطنين أن من لديه مشكلة ويرغب في حضور اللقاء الجماهيري المحدود الحضور إلى مكتب رئيس المركز والمدينة لتسجيل الأسماء وذلك بداية من يوم السبت إلى يوم الإثنين من كل أسبوع، بهدف معرفة المشكلة والإعداد الجيد للفحص والحل الفوري لراحة وخدمة المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم طبقًا للقانون والإمكانيات المتاحة.