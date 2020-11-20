طبيب نفسي يكشف سبب قلة إصابات كورونا في مصر مقارنة بأمريكا (فيديو)

قال الدكتور أنور الإتربي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية اتخذت قرارات ملزمة منذ أن استشعرت خطر فيروس كورونا وهي تعتبر إلى الآن الوسيلة المثلى لتقليل عدد الإصابات، لافتًا إلى أن القيادة حمت شعب مصر.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه شارك في مؤتمر خاص بالأمراض عن بعد بألمانيا، موضحًا أن رئيسة قسم التأهيل في سويسرا، قارنت بين أعداد الإصابات والوفيات في مصر وأمريكا، وهو ما أظهر أفضلية مصرية في التعامل مع الجائحة.





وتابع: "سبب قلة إصابات مصر مقارنة بأمريكا يرجع أيضًا إلى المناعة الطبيعية، فعندما كنت مسافرًا إلى انجلترا أصيب شخص بالمرض التيفوئد فتم حجز كل المسافرين لأن هذا المرض مميت هناك، بعكس ما يحدث في مصر.





وأردف، أن فيروس كورونا يلمس المخ، إذ صاحب بعض الحالات الإصابة بمرض الشلل النصفي، وفي حالات أخرى أصيب المرضى بغيبوبة أو تشنجات صرعية، ومن ثم فإن بروتوكول علاج كورونا تضمن دواء لسيولة الدم لمنع الإصابة بالشلل أو التشنج أو الالتهاب بالمخ.





وأوضح، أن أغلب مصابي كورونا لا يشفون منه تماما: "اللي أصيبوا بفيروس كورونا معرفوش يناموا بعدها بسبب اضطراب النوم بسبب القلق المرضي واكتئاب ما بعد الصدمة الناتج عن الإصابة بكورونا، الإصابة بتعمل خضة كأن الواحد واخد رصاصة، وبيبقى عندهم قلق واكتئاب مقنع".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.



