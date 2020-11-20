بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك بالكشوف جولة الإعادة مجلس النواب 2020 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
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بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك بالكشوف جولة الإعادة مجلس النواب 2020 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات، تنظلق غدًا السبت الموافق 21 نوفمبر لعام 2020، إنتخابات جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولي للمصريين في الخارج زالتي يلغ عددها نحو 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر حتي يوم 23 من الشهر الجاري في جميع السفارات المصرية، خلال هذا التقرير نستعرض معكم كافة التفاصيل والمعلومات عن خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي لمعرفة لمقر لجنتك الإنتخابية ورقمك الكشوف.

انتخابات مجلس النواب 2020
تدخل انتخابات مجلس النواب 2020 مرحلة الحسم بجولة الإعادة في المرحلتين الأولي والثانية خلال الأيام القادمة لإعلان التشكيل النهائي لأعضاء مجلس النواب الجديد الذي تم حسم اكثر من 60 % من المقاعد حتي الآن من الجولة الأولي للإنتخابات سواء علي النظام الفردي أو القوائم القطاعات الأربعة التي فازت بها القائمة الوطنية من أجل مصر.

موعد جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، مواعيد جولة إعادة الانتخابات لمحافظات المرحلة الأولى في 14 محافظة والتي تضم: الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة”، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020 في دخل مصر وأيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري للمصريين بالخارج.

موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات 2020
للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية برجاء ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم من خلال الدخول على موقع الانتخابات الرسمى التابع للهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة لجنتك الانتخابية وإتباع الخطوات التالية.

1- الدخول لموقع الهيئة الوطنية للإنتخابات (اضغط هنا).
2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
3- ثم الضغط علي كلمة بحث لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك بالكشوف جولة الإعادة مجلس النواب 2020 عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

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