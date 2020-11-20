لامبارد ينتقد جدول مباريات الدوري الإنجليزي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
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صرح المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد بإن اللاعبين بحاجة للحماية من جدول المباريات المزدحم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.


وأضاف اللاعب السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، أن اللاعبين يتعرضون لضغوطات أكثر من المواسم الماضية.


وتابع لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :" أنا قلق جراء رؤية الإصابات العضلية التي تزايدت عبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".


وقال المدير الفني لتشيلسي: "الأرقام موجود ة إذا ما أراد الناس التأكد منها، إنه أمر واضح للغاية".


وأضاف: "هناك علاقة بين لعب مباراة بعد أخرى بدون مباريات استعدادية للموسم، جدول المباريات صار أكثر أزدحاما ".


وأكد لامبارد: "مع العديد من الأشياء التي تغيرت بسبب كورونا، ومشروع إعادة المسابقات والموسم الحالي، نحن بحاجة إلى النظر لأفضل طريقة ممكنة للتغير وأنا أعتقد أنه لا يوجد صعوبة في إجراء حوار".


واستطرد : "الجواب هو التوقف عن الحديث والعمل على ذلك ".


وقال لامبارد إن لاعبي تشيلسي سيكونون بالتأكيد متعبين خلال التوقف الدولي ، بسبب السفر.


واختتم لامبارد تصريحاته قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل: "إنها ليست الطريقة المثلى على الإطلاق للاستعداد لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يعد بمثابة علامة تجارية رائعة في جميع أنحاء العالم".

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