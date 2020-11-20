حملات كشف وصرف أدوية.. جهود مديرية الشؤون الصحية فى الجيزة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
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قامت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد منصور، بعدد من المجهودات على جميع الأصعدة والتي اتسمت بالمهنية والجهد والعمل الدؤوب ليس فقط  لمواجهة فيروس كورونا ولكن أيضًا اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لجميع المواطنين.

شنت المديرية منذ شهر أغسطس الماضي حملات كشف ورصد ميداني وتوعية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما قامت بتوفير أدوية الأمراض المزمنة والسكر بكميات تكفى لأكثر من 3 أشهر إبان الجائحة تخفيفًا من على كاهل المواطنين المصابين بمرضى السكري.

كما يقوم مركز عيادات السكر بمستشفى أم المصريين بدور حيوي في علاج مرضى السكر والكشف المبكر عن التداعيات الناجمة عن ذلك المرض مثل القدم السكري وفحص الشبكية وتوفير لقاح الأنفلونزا الموسمية.

كما كان للمديرية وبتوجيهات وكيل الوزارة الدور الإيجابي في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مؤخرًا سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب في المرحلة الأولى  بتوفير مُناخ صحي وأمن ونشر سيارات الإسعاف أمام اللجان والتوعية من خلال صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بكل الإجراءات الاحترازية.

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