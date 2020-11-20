طبيب نفسي ينصح بمشروب الشوكولاتة لمرضى الأرق (فيديو)

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام البحري، أستاذ الطب النفسي، إن مدة النوم تقسم إلى فترات، مدة كل فترة ساعتين، وكل فترة من هذه الفترات لها وظيفة معينة في راحة الجسم. 

وأشار "البحري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن فترة الأحلام تكن في المدة الأخيرة من ساعات النوم وكلما زادت ساعات النوم كلما كانت الأحلام أطول، منوها بأن المخ أثناء النوم "بيشتغل"، ومن لم يحصل على قسط الكافي من النوم تركيزه يضعف، ويشعر بالتشتت والقلق والتوتر.

وأضاف أن 8 ساعات نوم فترة كافية للإنسان، لافتا إلى أنه يجب أن نفكر في الأمور الإيجابية قبل النوم، ناصحا من يشعرون بالقلق بوضع رائحة لافندر على الوسادة قبل النوم حيث أنها تساعد على استرخاء العقل، ويمكن تشغيل موسيقى تساعد على الهدوء.

ولفت إلى أن تناول حبوب منومة ضار، وتعتبر علاج سطحي لا يحل مشكلة الأرق والتوتر، وقد يعتاد عليها الشخص، والأفضل هو حل المشكلة، معلقا ضاحكا: "الهوت شوكليت جبار في تهدئة الأعصاب". 

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