بإطلالة هادئة.. كندة علوش تتألق فى أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة هادئة حيث اعتمدت على بنطلون أسود وقميص أبيض، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية «ضي القمر» من مسلسل «إلا أنا» بطولتها أمام الفنان محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وإخراج أحمد حسن.