ميدو جابر يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أول تدريباته مع الفريق صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان النادي ضم اللاعب بشكل رسمي قادما من مصر المقاصة.


وأعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مساء أمس ضم ميدو جابر لمدة 3 مواسم، وبعدها بساعات قليلة وصل اللاعب إلى معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله المدير الإداري وليد رمضان.


وشارك ميدو جابر في المران كاملا، حيث رحب به هيثم شعبان المدير الفني للفريق في أول تدريباته مع النادي، داخل معسكر الفريق المغلق والمقام في الإسماعيلية.


ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

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