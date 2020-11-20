روسيا تكسر حاجز الـ 20 ألف إصابة بكورونا في يوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى مليونين و39923.

 

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن عدد الوفيات وصل إلى 35311 بعد تسجيل 461 حالة وفاة اليوم بعد الرقم القياسي 463 أمس الخميس.

 

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 24758 مريضا بكوفيد-19، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و551414 شخصا، مع بقاء 453201 حالة نشطة.

 

وسجلت مدينتا موسكو وبطرسبورغ زيادات قياسية في الإصابات وحالات الشفاء أيضا، حيث أبلغت العاصمة الروسية عن 6902 حالة جديدة مع 77 حالة وفاة، مع شفاء 5836 من المرضى، في حين أعلنت بطرسبورغ عن رصد 2394 إصابة و63 وفاة و1229 حالة شفاء.

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