هل تنقل الخضروات والفاكهة الفيروسات؟.. أستاذ مناعة تجيب (فيديو)

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشتري البكتيريا والمناعة والتغذية، تفاصيل الدراسة التي أفادت أن المنتجات الطازجة كالتفاح والخيار والطماطم تنقل فيروس كورونا ويجب غسلها، مشيرة إلى أن أي نوع من أنواع الخضار تم تداوله من خلال شخص مريض بالفيروس يمكن أن ينقل العدوى بغيره.





وأشارت "عبدالوهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب غسل الخضروات بمياه جارية لمدة ربع ساعة مع ضرورة أن يكون الغسيل في مصفاه، لافتة إلى أن الخل المتداول في الأسواق مخفف ومن ثم فليس له أهمية في التعقيم.





وحذرت من استخدام الكلور في غسيل الخضروات، معلقة: "ده خطر جدا"، لافتة إلى أنه من الأفضل شراء الاحتياجات من الخضروات والفواكه على قدر الاستخدام فقط حتى لا يتم تخزينها لفترات طويلة.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.



