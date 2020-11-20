أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20-11-2020

استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-11-2020، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وقد سعد أداء الجنيه المصري تحسن ملحوظ خلال الأسبوع الماضي أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار والذى انخفض سعره أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.44 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.61 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع، مقابل 20.64 جنيه للشراء، 20.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.61 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، مقابل 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.