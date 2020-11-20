راموس يغيب عن مواجهة ريال مدريد أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
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سيفقد ريال مدريد خدمات القائد سيرجيو راموس عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أكد النادي الإسباني إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية خلال أداء الواجب الوطني مع منتخب إسبانيا.


وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-0 على ألمانيا يوم الثلاثاء.


وقال ريال في بيان: "بعد خضوعه لفحوص تحت اشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرجيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية".


وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال.


ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده حيث خسر الفريق في سبع من آخر ثماني مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.


وسيخضع المدافع رفائيل فاران لاختبار بدني يوم الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فرنسا في فترة التوقف الدولي.


كما سيتم تقييم حالة ناتشو فرنانديز بعد خروجه مصاباً في الانتصار على برشلونة الشهر الماضي.


وكان النبأ الجيد لبطل أوروبا 13 مرة سلبية عينة المدافع إيدر ميليتاو في الكشف عن فيروس كورونا.


وحصل المدافع البرازيلي وإيدن هازارد وكاسيميرو على الموافقة للعودة إلى التدريبات بعد إصابتهم بفيروس كورونا قبل فترة التوقف.


ويواجه ريال جدولاً مزدحماً حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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