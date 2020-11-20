الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
حسم مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، موقفهم من التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.


الأهلي يرفض ضم أحمد الشناوي
رفض مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة داخل مصر.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن هناك عدم ارتياح داخل لجنة التخطيط، بشأن التعاقد مع أحمد الشناوي لاعب بيراميدز لأسباب فنية.


وأوضح المصدر أن مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فضلوا فكرة التعاقد مع المهدي سليمان على حساب أحمد الشناوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وفي سياق آخر يستعد مسؤولو الأهلي لإبرام صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، حيث ينتقل أحمد الشيخ لاعب الأحمر إلى الفريق السماوي، نقابل انتقال محمد حمدى إلى القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 ص

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

10:38 ص

الزمالك يوافق على رحيل الفيراري

10:32 ص

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»