بعد تجديد الثقه له.. وكيل تعليم الدقهلية يصدر حركة تنقلات لمديري الإدارات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، عن حركة تنقلات لمديري الإدارات التعليمية، عقب تجديد الثقه له من وزير التربية والتعليم.

وكانت اجتمعت لجنة القيادات بالمديرية برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس لجنة القيادات وأصدرت قرار المديرية بتكليف 7 قيادات مدراء بالإدارات التعليمية وتم اعتمادها من محافظ الإقليم الدكتور ايمن مختار. 

واوضح وكيل تعليم الدقعلية ان الحركة تضمنت يحيى السيد باشا مدير ادارة ميت غمر، عادل فؤاد على مدير إدارة غرب، ايهاب فتح الله محمد مدير ادارة نبروة، علاء ابراهيم اسماعيل مدير ادارة بنى عبيد، عصام محمد السيد مدير إدارة الجمالية، الدكتور لسيد ابراهيم درويش مدير إدارة طلخا، الدكتور محمد اسماعيل النجار تمى الامديد.

وتمني محافظ الدقهلية ووكيل التعليم التوفيق للجميع والنهوض بالعملية التعليمية.

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