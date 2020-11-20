الرجاء المطروحي يتعاقد مع مهاجم المنصورة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول على توقيع وليد عطية، مهاجم المنصورة، والإسماعيلي في سادس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم حسن، مدير الكرة، ومحمود شيحة وكيل اللاعب.

وسبق للفريق المطروحي الحصول علي توقيع محمد عادل زيادة، حارس سرس الليان، محمود حربي، حارس الترسانة، ياسر رضا، لاعب السكة الحديد، ومحمد صلاح، لاعب الإسماعيلي.

يذكر أن الرجاء المطروحي قيد 13 لاعب في القائمة الأولي للفريق الأول إستعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كل من : إبراهيم عيسي، محمد باستن، محمد إسماعيل، سعيد أحمد، أمير صابر، خالد أبو زيادة، محمد حمبوزو، إبراهيم جمال، جون سيلا، وائل فراج، عزت جمال، إسلام عبد الراضي، ومحمد أبو سريع.

ويفتتح الرجاء المطروحي مبارياته بالقسم الثاني عن مجموعة بحري أمام فاركو، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الأول وتقام المباراة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

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