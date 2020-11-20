وزير الثقافة تفتتح " الوصية " على القومي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
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افتتحت  الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء أمس الخميس  العرض المسرحي "الوصية"  من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح  على المسرح القومي بالعتبة بحضور اللواء أركان حرب أحمد شاهين مساعد مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ،  الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية ، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، و عدد كبير من الفنانين و الاعلاميين و جنود القوات المسلحة وسط اقبال جماهيري كبير ، و مع الالتزام  بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية . 


و قد أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمستوى المتميز العرض ، و وجهت بتقديم العرض بالمحافظات و الجامعات حتى يتعرف شبابنا على بطولات شهداء القوات المسلحة المصرية و تضحياتهم .                            

يذكر ان العرض  مستمر  حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء ، و ذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب. 

العرض عن قصة  الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥،  و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري .

"الوصية " عن الشهيد محمد المعتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار  محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار  ، إستعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف الكاتب المبدع أيمن سلامة، و إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

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