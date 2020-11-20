اليوم.. محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا

أكدت مصادر بمطار الغردقة الدولي، أن المطار يستعد لاستقبال طائرة خاصة قادمة من انجلترا؛ لنقل اللاعب الدولى محمد صلاح، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، مشيرا إلى أن الطائرة ستغادر المطار في طريقها لبريطانيا مباشرة، بعد اصطحابها لاعبا نادي ليفربول اللاعب الدولى محمد صلاح.





وأوضح المصدر، أن هناك ترتيبات أمنية ووقائية مشددة داخل مطار الغردقة الدولي، خلال إستقبال اللاعب محمد صلاح، لمغادرة البلاد.





وكان صلاح قد سافر الأحد، الماضي إلى منتجع الجونة بسيارة معقمة بسائق يرتدي ملابس تمنع نقل العدوى، لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفيلات الخاصة بمنتجع الجونة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي، بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.





وكان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أعلن حصول نجم ليفربول الإنجليزي على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث سيجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.



