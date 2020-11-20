أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الجمعة 20-11-2020

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت  أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم  الجمعة  20-11-2020، حيث لم تختلف الأسعار كثيرا عن الأمس، وتستعرض "الفجر " أهم أسعار الخضراوات والفاكهة بالسوق المصري لإعطاء سعر استرشادة للقارئ المهتم بمتابعة الأيعار اليومية فى أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.

 

 وكانت أسعار الطماطم قد شهدت طفرات سعرية خلال القترة الماضية حيث تجاوزت أسعارها 15 جنيه، وهو قفزات معتاد عليها لبعض المحاصيل مع اختلاف فصول السنة التى تؤثر على المحاصيل بشكل كبير، وخصوصا مع محصول الطماطم ما دفع الناس لإطلاق لقب "الأوطة المجنونة عليها".

 

ولكن هذه الطفرات السعرية بدأت تصيب بعض المحاصيل الأخرى والنى زاج الاقبال عليها بسبب ازمة كورونا ومنها الليمون والذي شهد سعره ارتفاعات كبيرة فى بعض الأوقات من العام لبسجل اسعار وصلت إلى 60 جنيه فى موسم الاقبال عليه في حين ان سعره انخفض إلى 5 جنيهات هذه الأيام.

 

 

أسعار جميع الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20-11-2020 :

 

 

 

 

 

أسعار الخضروات:

 

 

 

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه.

 

 

 

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

 

 

 

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

 

 

 

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

 

 

 

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

 

 

 

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

 

 

 

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

 

 

 

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

 

 

 

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

 

 

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

 

 

 

أسعار الفاكهة:

 

 

 

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات.

 

 

 

البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات.

 

 

 

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

 

 

 

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

 

 

 

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

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سوق الجملة اسعار الخضروات أسعار الليمون أسعار الفاكهة أسعار الطماطم

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