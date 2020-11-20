ريال مدريد ينتظر عرض أرسنال لضم إيسكو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، ينتظر عرضًا من نادي أرسنال من أجل ضم نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرغب نادي إيفرتون الإنجليزي، في التعاقد مع النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو صانع ألعاب فريق ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للتوفيز.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد يرغب في دخول آرسنال سباق التعاقد مع إيسكو، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يرغب في دخول أرسنال من أجل عمل مزايدة بين الجانرز وإيفرتون، من أجل ضم إيسكو.

وأشارت الصحيفة، أن أرسنال لم يتحدد موقفه بشأن رغبته في ضم إيسكو من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، أم لا.

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