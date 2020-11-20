مورينيو كلمة السر.. نجم يوفنتوس يقترب من توتنهام

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رحب النجم الدولي الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، بفكرة اللعب لصالح توتنهام هوتسبير في ظل قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

تصريحات سامي خضيرة بشأن اللعب لتوتنهام

وتحدث خضيرة في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن حلمه في اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مجددا.

وقال سامي خضيرة: "عندما كنت طفلًا، كان من أكبر أحلامي أن أصبح لاعبا في البريميرليج، أنا سعيد للغاية وراض عن مسيرتي حتى الآن".

وتابع لاعب يوفنتوس: " هناك شيء مفقود فدائمًا ما كان حلمي الذي لم يتحقق أن أكون جزء من الدوري الإنجليزي، حيث شاهدت الكثير من مباريات البريميرليج منذ صغري، وحتى الآن أتابع الدوري الإنجليزي كثيرًا".

وعن مورينيو علق خضيرة: "هو يملك الشخصية ويتمتع بالأسلوب المباشر والأمانة والوضوح، هو مدرب عظيم، الكثير يتحدث عن كونه دفاعيا للغاية، ولكنه فائز".

وأكمل: " جوزيه مورينيو بطل، وهذا أكثر ما يبهرني، استمتعت كثيرًا بالعمل مع جوزيه مورينيو، ولكن هناك مدربين كثيرين أحب العمل معهم".

وأتم نجم الوسط الألماني: "لن أقول لا أبدًا لجوزيه مورينيو، ولكنه ليس المدرب الوحيد الذي أرغب في العمل معه، هناك الكثير من المدربين حتى في البريميرليج، مثل أنشيلوتي الذي يقوم بعمل عظيم في الوقت الراهن".

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