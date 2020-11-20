بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قررت إدارة النادي الأهلي، عرض نجم الفريق للبيع خلال سوق الانتقالات، عقب ضم المدافع المغربي بدر بانون.

وأتم الأهلي رسمياً، إجراءات ضم بدر بانون، نجم الرجاء البيضاوي المغربي، بعقد يمتد لمدة 3 سنين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الأهلي قرر عرض جناحه الأنجولي جيرالدو دا كوستا، للبيع خلال الفترة الحالية.

ويريد الأهلي الإطاحة بجيرالدو، من أجل إفساح المجال لقيد بانون في الفريق الأول.

وحددت إدارة الأهلي مبلغ 600 ألف دولار، كحد أدنى للتخلي عن خدمات اللاعب.

وتراجعت الإدارة الحمراء في طلباتها المالية خلال الفترة الماضية، والتي كانت حدد مليون دولار على الأقل من أجل التخلي عن جيرالدو دا كوستا خاصة في ظل صعوبة تسويقه في الوقت الجاري، بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا بكل أندية العالم.

وكان جيرالدو يشارك مع منتخب بلاده في التجمع الدولي الأخير، والتي تخوض فيها المنتخبات الأفريقية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2022، وينتظر أن ينضم لتدريبات الأهلي اليوم، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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