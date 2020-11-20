شاهد.. فاتن موسى تنشر صورة رياضية لزوجها مصطفى فهمي













شاركت الاعلامية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي، من داخل احدى صالات الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".













وظهر فهمي في الصورة التي نشرتها زوجته، وهو بحدى صالات الجيم ويؤدي بعض الحركات الرياضية، حيث علقت قائلة "أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي".

















وكانت آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.











