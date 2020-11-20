شاهد.. فاتن موسى تنشر صورة رياضية لزوجها مصطفى فهمي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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شاركت الاعلامية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي، من داخل احدى صالات الجيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". 



وظهر فهمي في الصورة التي نشرتها زوجته، وهو بحدى صالات الجيم ويؤدي بعض الحركات الرياضية، حيث علقت قائلة "أحلى بونجور صباحي ببلش فيه نهاري من حبيبي الرياضي". 




وكانت آخر أعمال مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.



مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.

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