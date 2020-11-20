الريال وبرشلونة والإنتر.. صراع ثلاثي على ضم نجم ليفربول

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، هدفًا لعدد من الأندية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن ريال مدريد وإنتر ميلان قد دخلا في صراع مع برشلونة، لضم فينالدوم.

جدير بالذكر فينالدوم صاحب الـ30 عامًا، ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ويحاول مسئولو نادي ليفربول إقناع لاعب الوسط الهولندي بالاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وأوضحت التقارير أن فينالدوم كان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في انتقالات الصيف الماضي، ولكن البرسا فضل التعاقد مع مهاجم.

ووضع ليفربول شرطًا للموافقة على رحيل فينالدوم، حيث طلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو لبيع لاعبه الهولندي، مما جعل برشلونة يفضل تأجيل الصفقة للصيف المقبل، وضمه مجانًا.

وأشارت إلى أن فينالدوم ربما يخرج مم حسابات برشلونة في الموسم الجديد، لأن هذا مرتبط بمستقبل كومان في كامب نو، بالإضافة لموقف الإدارة الجديدة من تواجد اللاعب ضمن مشروع الفريق.

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