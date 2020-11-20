الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح مسئولو النادي الأهلي في اقناع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجديد عقده.

وتعقد لجنة التخطيط في النادي جلسة مع أكرم توفيق من أجل تجديد تعاقد أكرم توفيق.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي سوف يجدد عقد أكرم توفيق حتى عام 2025، وسيحصل على 4 ملايين في العام مع الزيادة السنوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، غدًا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، في ربع نهائي كأس مصر.

ويلاقي الزمالك يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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