رقم قياسي شخصي لحارس أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد سينضم إلى الروخيبلانكوس استعدادا لمواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل أمام برشلونة وذلك عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سلوفينيا تعادلت سلبيا مع اليونان في آخر جولات المجموعة التي تمكنت سلوفينيا من تصدرها والارتقاء للدوري (ب) بالبطولة، حيث نجح أوبلاك في إتمام خمس مباريات مع المنتخب دون تلقي شباكه لأية أهداف.


وأفادت التقارير الصحفية بأن أوبلاك نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في الخمس مباريات التي شارك بها أمام اليونان في مباراتين (0-0) ومولدوفا (4-0 و1-0) وكوسوفو (1-0) بينما الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب أمام كوسوفو في المباراة الثانية (1-2) كان زميله فيد بيليتش يحرس مرمى الفريق.


وألمحت التقارير الصحفية أن الحارس السلوفيني الذي تلقى هدفين فقط خلال سبع مباريات خاضها مع الأتلتيكو في الدوري الإسباني ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات يستعد للمواجهة المرتقبة المقبلة أمام برشلونة والذي واجهه من قبل في 16 مباراة اهتزت فيها شباكه 24 مرة ونجح في الحفاظ على نظافتها في مرة وحيدة فقط في مباراة العودة في الدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا موسم 2015/2016 عندما فاز الأتلتيكو بهدفين نظيفين.


وقال أوبلاك في تصريحات صحفية:"اليونان منتخب اعتاد على المشاركة في البطولات الكبيرة، فقد كان هدفهم هو الصعود في البطولة وتخطيهم هو نجاح للجميع، المباراة كانت صعبة للغاية لأنهم ضغطوا علينا بشكل كبير وكانوا بحاجة إلى الفوز، أنا سعيد على المستوى الشخصي والجماعي بإنهاء دوري أمم أوروبا هكذا".

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