موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره أبو قير للأسمدة، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة بطولة  كأس مصر.




ويلتقي الشياطين الحمر مع المنافس التقليدي نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على إستاد القاهرة الدولي.


ويسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسلة الإنتصارات الذي وصل لها الفريق بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان يوم 30 سبتمبر الماضي، على "ملعب الأهلي" السلام السابق.


ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فريق أبو قير للأسمدة فى الكأس، يون السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وستُذاع على شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT ، على القمر الصناعي نايل سات، بجانب البث الأرضي.


ويذكر أن صعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

أخبار تهمك

عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل أتليتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ ربع ساعة

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 10 ساعات

بوكيتينيو يوافق على تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:03 ص

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

12:04 ص

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»