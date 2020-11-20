باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل مصطفى فتحي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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منح البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، الضوء الأخضر لمجلس إدارة القلعة البيضاء لإمكانية رحيل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


واستقرت إدارة القلعة البيضاء على رحيل مصطفى فتحي، هذا الصيف معارا  لفريق بالدوري المصري لكنها ترفض البيع النهائي للاعب، وذلك لضمان مشاركة صاحب الرقم 14 بصورة مستمرة بعدما عانى من قلة اللعب خلال هذا الموسم.


ويرى باتشيكو أن الخطوط الأمامية فى الزمالك بها تكدس كبير، ما يصعب من فرص مشاركة اللاعب بالموسم الجديد.


ويعاني مصطفى فتحى بين الحين والآخر من إصابات كثيرة، ويمتلك أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك.


وتلقى فتحي في الساعة القليلة الماضية 3 عروض رسمية على رأسها بيراميدز، تزامنا مع اقتراب رحيله عن الأبيض نظرا لصعوبة مشاركته في المباريات لأن طريقته لا تتناسب مع خطة لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.


ولم يشارك مصطفى فتحي كثيرا خلال الموسم الجاري مع نادي الزمالك بسبب إصابته في غضروف الركبة وتألق عدة لاعبين في مركزه.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إف سي مصر بربع نهائي كأس مصر، 21 من شهر نوفمبر الجاري.


ويلتقي نادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من برج العرب بالإسكندرية بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

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